Сургутянин открыл в тюрьме на Бали собственный ресторан

Житель Сургута Роман Калашников, который был задержан в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, открыл в тюрьме на Бали собственный ресторан. Калашников был задержан в аэропорту острова Бали в конце прошлого года. Его обвинили в контрабанде марихуаны. По данным следствия, мужчина привез из Непала 3 кг гашиша в тюбиках из-под зубной пасты.

Находясь в тюрьме, россиянин, работавший в Сургуте поваром, совместно с товарищем по несчастью из Германии открыл собственный ресторан. «Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15-20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500-1000 рублей в день», – написал Калашников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, будучи подростком, он получил в России три с половиной года условно за преступление, суть которого не раскрывает, но признается, что тогда «на самом деле был виновен». Как передает РИА «Новости», срок, который индонезийская прокуратура запросит для россиянина, станет известен 19 июня, а заключительный судебный процесс состоится ближе к концу месяца.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.06.17

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