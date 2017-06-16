В Китае заработал первый в мире дрон-магазин без продавцов

В Китае начал работу автоматический беспилотный магазин на колесах без персонала. Тестирование необычной торговой точки началось на территории кампуса Хэфэйского технологического университета в Шанхае. Проект реализует шведская компания Wheelys, сообщает портал nplus1.ru со ссылкой на издание MIT Technology Review.

В инновационном магазине Moby нет обслуживающего персонала. Построенный на колесной платформе торговый павильон способен самостоятельно передвигаться по заданному району. Магазин работает круглосуточно, но войти внутрь и купить продукты могут только покупатели, использующие специальное приложение с привязанной банковской картой.

Для входа в магазин необходимо просканировать штрих-код, размещенный рядом с входной дверью. Внутри магазина покупатель берет товар с полки и сканирует штрих-код через приложение, после чего с карты будет списана нужная сумма. Автомаг с помощью датчиков в полках определяет, когда закончился тот или иной товар, после чего самостоятельно уезжает на склад за продуктами.

В будущем разработчики собираются улучшить систему безопасности магазина, добавив возможность распознавания покупателя по биометрическим данным – к примеру, по походке. После внедрения биометрической системы инженеры планируют открыть магазин для населения. Сейчас проект находится в стадии бета-тестирования.

Стоит отметить, что торговые сети нередко внедряют в крупных супермаркетах различные решения, позволяющие частично автоматизировать процесс покупок, сократить расходы на персонал и ускорить обслуживание клиентов – например, кассы самообслуживания.

Ранее компания Amazon открыла первый магазин Amazon Go без касс. Оплата покупок производится автоматически, в том числе с помощью компьютерного зрения.

Пекин, Светлана Петрова

Пекин. Другие новости 16.06.17

Китайцы телепортировали квантовые частицы через космос на 1200 км. / Пока Вашингтон усиливает санкции, Россия рекордно наращивает вложения в госдолг США. За апрель инвестиции выросли почти до $105 млрд. / Детский сад в Китае взорвал студент с нервным расстройством. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»