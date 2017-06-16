В Англии скончался директор школы Хогвартс «Гарри Поттера»

Британский актер Сэм Бизли, сыгравший в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», скончался в возрасте 101 год. Как пишет Daily Mail, артист умер во сне в ночь на 12 июня.

Бизли родился в 29 марта 1916 и начал свою карьеру еще в подростковом возрасте. Однако во время Второй мировой войны он ушел на фронт, а после в течении нескольких десятилетий был владельцем небольшого антикварного магазина. Только в возрасте 75 лет он вернулся в кино.

В 1995 году Бизли снялся в фильме «Гордость и предубеждение», в 2004 году – в «Бриджит Джонс: грани разумного».

В 2007 году Бизли сыграл в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса» роль директора Эверарда – одного из наиболее прославленных, директоров школы Хогвартс, который «жил» только в своём портрете.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 16.06.17

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