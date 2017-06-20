Житель Берлина отделался условным сроком за сексуальное насилие над русскоязычной девочкой Лизой

Суд в Берлине приговорил 24-летнего жителя столицы ФРГ к году и девяти месяцам заключения условно за сексуальное насилие над 13-летней школьницей Лизой – дочерью выходцев из России, сообщает «Немецкая волна». Согласно судебному вердикту, осужденный должен выплатить штраф в размере 3000 евро, эту сумму он обязан перечислить в фонд помощи жертвам насилия. Кроме того, мужчина признан виновным в изготовлении порнографии, поскольку он снял сексуальную сцену с потерпевшей на мобильный телефон. По этому обвинению осужденный получил четыре года испытательного срока.

Подсудимый полностью признал свою вину, а суд пришел к выводу, что, сексуальные действия произошли по обоюдному согласию. Но в тот момент школьница еще не достигла «возраста согласия». В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом.

Отметим, что потерпевшая в суде не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда.

Речь идет о нашумевшей истории об исчезновении 13-летней русскоязычной девочки Лизы из семьи российских немцев. В январе 2016 года в Берлине несовершеннолетняя пропала по дороге в школу. Спустя 30 часов школьница вернулась домой, рассказав, что ее похитили и изнасиловали трое мужчин. Родные пострадавшей в интервью российским СМИ заявляли, что речь идет о мигрантах. Эта история спровоцировала ряд митингов и демонстраций в ФРГ с участием этнических немцев, переехавших в Германию из России. Люди требовали от властей защиты и изменения миграционной политики.

Правоохранители позже выяснили, что никакого похищения и изнасилования не было, а Лиза ночевала в гостях у 19-летнего знакомого, потому что из-за проблем в школе боялась возвращаться домой, и в этот период не подвергалась насилию. Как было установлено, случаи развратных действий в отношении школьницы имели место в октябре и ноябре 2015 года. Преступником оказался не мигрант, а гражданин ФРГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инцидент, упрекнул власти ФРГ в попытке «политкорректно залакировать действительность». В ответ тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил российского коллегу не вмешиваться во «внутригерманскую дискуссию о мигрантах» и не разжигать ее. Ситуацию в итоге удалось уладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.

Берлин, Светлана Петрова

Берлин. Другие новости 20.06.17

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