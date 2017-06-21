В Португалии при тушении лесов разбился пожарный самолет

Задействованный в тушении лесных пожаров в центральной части Португалии самолет Canadair разбился в районе Лорисейра округа Сантарен, пишет газета Diario de Noticias. Данных о жертвах крушения пока не поступало. На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб.

Как напоминает «Интерфакс», на прошлой неделе в Португалии обострилась ситуация с лесными пожарами, которые часто происходят в стране летом. На тушение пожара в настоящее время брошены силы более 2,8 тыс. пожарных, 24 самолетов и вертолетов и 928 автомобилей. Большая часть занимается тремя крупнейшими пожарами – в населенных пунктах Гойш и Пенела в округе Коимбра и в Педроган-Гранди в округе Лейрия.

Лиссабон, Иван Гридин

Лиссабон. Другие новости 21.06.17

На Филиппинах террористы атаковали школу и взяли учеников в заложники. / США объявили о пополнении антироссийского санкционного списка. / Птичий грипп скоро станет «супервирусом». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»