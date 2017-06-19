Спасатели эвакуировали из отелей Хорватии 800 туристов

На юге Хорватии экстренные службы провели эвакуацию порядка 800 туристов из местных отелей. Такое решение было принято в связи с сильными лесными пожарами, сообщает в Associated Press. По данным агентства, природные пожары бушуют близ расположенных вдоль Адриатического побережья курортных городов Макарска и Тучепи.

На ликвидацию пожаров направлено более 300 пожарных и около 150 военнослужащих. Кроме того, для борьбы с возгораниями используются три пожарных самолета. Как передает «Интерфакс», несмотря на это, справиться с огненной стихией пока не удалось, ситуация усложняется сильными порывами ветра и жаркой, сухой погодой.

Отметим, что сложная пожарная обстановка сложилась и в Португалии. Из-за природных пожаров спасатели эвакуировали жителей трех населенных пунктов. По имеющимся данным, мощнейший пожар уже унес жизни по меньшей мере 61 человека, сообщает издание Publico.

Как заявила министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана ди Соуза, «остаются активными четыре очага пожара», причем два из них в какой-то момент удалось погасить, однако огонь из-за сложных погодных условий вспыхнул вновь. Она также добавила, что на настоящий момент эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш. Как передает РИА «Новости», точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.

Загреб, Иван Гридин

Загреб. Другие новости 19.06.17

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