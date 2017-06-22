Во Франции водители автобусов вышли на работу в юбках: протест против дискриминации шорт

Водители трамваев и автобусов французского города Нант, где в последние дни установилась сильная жара, облачились в женские юбки в знак протеста на запрет носить летом на работу шорты и бриджи. По мнению участников акции, несправедливо то, что их коллеги-женщины за рулем могут быть в разной одежде – брюках или юбке, а у них эквивалентов нет.

Примечательно, что температура на рабочем месте порой достигает 50 градусов и трудиться приходится в тяжелых условиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

По данным Local, речь идет о сотрудниках компании Semitan, боссы которых разрешают мужчинам летом только легкие брюки, хотя во французском трудовом кодексе нет ограничений на ношение одежды.

Как сказал представитель местной профсоюзной организации Габриэль Маньер, борьба за укороченные штаны или бермуды ведется с 2013 года.

Сообщается также, что дирекция до сих пор никак не отреагировала на просьбы сотрудников.

Нант, Ольга Ветрова

Нант. Другие новости 22.06.17

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