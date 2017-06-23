Пятница, 23 июня 2017, 16:28 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Во Франции вышедшим на работу в юбках водителям обновили дресс-код

Во Франции вышедшим на работу в юбках водителям обновили дресс-код

Мужчинам – водителям общественного транспорта во французском Нанте, которые ранее объявили протест и вышли на работу в юбках, разрешили носить короткие штаны, передает РИА «Новости». Действия вагоновожатых и водителей автобусов стали ответом на запрет носить шорты на рабочем месте.

«В качестве ответа на сильную жару руководство разрешило носить бермуды. Внимание, цвета ограничены: черный и бежевый», – говорится в официальном аккаунте компании-оператора общественного транспорта Tan в сети Twitter.

Как писал «Новый День», водители трамваев и автобусов французского города Нант, где в последние дни установилась сильная жара, облачились в женские юбки в знак протеста на запрет носить летом на работу шорты и бриджи. По мнению участников акции, несправедливо то, что их коллеги-женщины за рулем могут быть в разной одежде – брюках или юбке, а у них эквивалентов нет.

Примечательно, что температура на рабочем месте водителей и вагоновожатых порой достигает 50 градусов и трудиться приходится в тяжелых условиях. В последние дни во Франции установилась необычайная жара. Среда стала самым жарким июньским днем в стране с 1945 года.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 23.06.17

NASA опубликовало видеоизображения причудливой поверхности Марса. / Итальянский аэропорт жертвует безопасностью ради песто. / Итальянским ресторанам запретили держать омаров на льду.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Во Франции водители автобусов вышли на работу в юбках: протест против дискриминации шорт

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Наука /

NASA опубликовало видеоизображения причудливой поверхности Марса

Италия /

Итальянский аэропорт жертвует безопасностью ради песто

Италия /

Итальянским ресторанам запретили держать омаров на льду

Политика /

Ювелирное попадание: Россия атаковала террористов в Сирии крылатыми ракетами

Туризм /

Туристов предупредили о вспышках сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости