Мадридский суд разрешил эксгумацию великого Сальвадора Дали

Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста по требованию 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью великого художника, передает «Русская служба Би-Би-Си».

Сообщается, что биологического материала или личных вещей, на основании которых можно было бы установить отцовство, не сохранилось. Предполагается, что экспертиза будет проведена в Национальном институте токсикологии.

Абель требует признать ее дочерью Дали уже не первый год. Женщина утверждает, что в 1955 году ее мать работала в одной семье в Кадакесе, где также был дом у Дали. По словам Абель, между ее матерью и художником «завязалась дружба, которая переросла в тайную любовь». Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.

В 1955 году Дали было 49 лет. С 1934 года он состоял в браке с русской эмигранткой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой), детей у них не было. Дали умер в 1989 году. Его тело находится в склепе на территории театра-музея Дали в городе Фигерасе.

Известно, что в 2007 году Абель уже проводила ДНК-анализ для установления отцовства, материалом для которого послужили остатки кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали. Однако женщина утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

Примечательно, что Пилар Абель известна и другими скандальными исками. В 2005 году требовала 600 тысяч евро у писателя Хавьера Серкаса, который якобы в оскорбительной манере изобразил ее в своем романе «Солдаты Саламины». Иск был отклонен.

Мадрид, Светлана Антонова

Мадрид. Другие новости 26.06.17

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