В Чили врачи во время операции попались за просмотром футбола

Страсть к футболу может обернуться большими неприятностями для врачей больницы при Чилийском университете. Администрация учреждения, а также Министерство здравоохранения страны начали проверку в отношении бригады медиков, смотревших полуфинальный матч между командами Чили и Португалии на российском Кубке конфедераций.

Медики болели за свою сборную во время операции, передает News-4-u.ru со ссылкой на чилийский Channel 13.

В госпитале назвали такое поведение «неуважением к пациенту». На кадрах, получивших скандальную огласку, видно, как медики не только отвлекаются на матч, но и эмоционально реагируют на игру. Если бы не белые халаты и медицинские инструменты в руках, можно было бы подумать, что действие происходит в каком-нибудь баре. После того, как запись попала в сеть, на врачей обрушились критика и обвинения в безответственности и непрофессионализме.

Однако, как сообщают СМИ, прооперированный хирургами-фанатами пациент чувствует себя нормально.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.06.17

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