США заподозрили Россию в хакерских атаках на американские АЭС

Хакеры взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Представители Совета национальной безопасности США и министерства внутренней безопасности отказались комментировать сообщение о кибератаке. Между тем, эксперты отмечают, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.

На данный момент известно, что хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Впрочем, по данным американского агентства Bloomberg, которое ссылается на действующих и бывших чиновников США, хакеры совершили попытку нарушить энергоснабжение страны. В качестве главного «подозреваемого» в проведении подобных атак в США рассматривают Россию, поскольку ее хакеры якобы уже нарушали электроснабжение на Украине, тестируя свои новые технологии.

В то же время ряд компаний, работающих в сфере компьютерной безопасности, изучают информацию о взломах систем АЭС, однако никаких зацепок, указывающих на конкретную страну или команду, они пока не нашли. Ранее CNN сообщал, что Россия якобы активизировала разведку в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.07.17

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