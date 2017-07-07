В Microsoft намерена сократить несколько тысяч сотрудников

Корпорация Microsoft заявила о намерении сократить несколько тысяч рабочих мест, сообщает телеканал CNN. Данный факт подтвердили в корпорации, добавив, что некоторые сотрудники уже получили соответствующие уведомления или о том, что их позиция «находится на рассмотрении».

В компании также отметили, что речь идет в основном о сотрудниках, занятых за пределами США в продажах программного обеспечения. Точное число подлежащих сокращению рабочих место не определено. Это обусловлено тем, что Microsoft перестраивает свой бизнес, намереваясь усилить блок по развитию «облачных» платформ.

Всего в крупнейшей IT-компании по состоянию на 30 марта этого года работали 121 тысяча человек по всему миру, из них в США – свыше 71 тысячи. В блоке Global Sales M&O (международные продажи) было занято 18,5% сотрудников. Как напоминает «РГ», Microsoft и ранее объявляла о масштабных сокращениях, но затем каждый раз оказывалось, что общая численность сотрудников корпорации снова выросла. Десять лет назад она составляла 78 тысяч человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.07.17

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