Школу в Латвии оштрафовали за использование русского языка

Государственная служба качества образования Латвии оштрафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения ученикам на русском языке, сообщает интернет-портал Delfi.

«Согласно нормативным актам, экзамены в Латвии должны проходить на латышском языке», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал. Ранее в этом году Центр государственного языка составил протокол на директора Лиепайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на выпускном 9-х классов он говорил на русском языке и не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

Напомним также, что штрафам за использование русского языка подвергался и мэр Риги Нилу Ушакову. Как писал «новый День», Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии выписал Ушакову очередной штраф в конце апреля. На этот раз градоначальника наказали за общение со школьниками на русском языке. Мэра оштрафовали на 50 евро. Об этом сообщил сам Ушаков в своем Facebook.

По словам мэра, на его личной странице в соцсети транслировалась неформальная встреча градоначальника с русскоязычными школьниками, которые задавали ему вопросы на русском языке, на русском же языке он и ответил.

В феврале этого года латвийский суд подтвердил решение Центра государственного языка, наложившего штраф на Ушакова в размере 140 евро за использование русского языка в Facebook. Глава латвийской столицы, в свою очередь, пообещал, что мэрия «продолжит общаться с людьми так же, как раньше, по крайней мере на трех языках: латышском, русском и английском».

В настоящее время в Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан, однако официального статуса русский язык не имеет. В 2012 году был проведен референдум о присвоении ему статуса государственного языка, но большинство граждан высказались против. Русский язык является родным для 40% населения страны.

Рига, Иван Гридин

Рига. Другие новости 11.07.17

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