Мэру Риги выписали очередной штраф за общение на русском языке / Нил Ушаков: «Свое поведение менять не собираюсь»

Публикации за 27.04.17

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии выписал мэру Риги Нилу Ушакову очередной штраф за использование русского языка. На этот раз градоначальника наказали за общение со школьниками на русском языке. Мэра оштрафовали на 50 евро. Об этом сообщил сам Ушаков в своем Facebook.

По словам мэра, на его личной странице в соцсети транслировалась неформальная встреча градоначальника с русскоязычными школьниками, которые задавали ему вопросы на русском языке, на русском же языке он и ответил.

«По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения, – сообщил Ушаков. – А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом».

Мэр Риги намерен оспорить в суде решение ЦГЯ о штрафе. По его мнению, он не нарушал законодательство, так как закон о госязыке не регулирует неформальное общение.

«Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском», – заявил Ушаков.

Напомним, в феврале этого года латвийский суд подтвердил решение Центра государственного языка, наложившего штраф на Ушакова в размере 140 евро за использование русского языка в Facebook. Глава латвийской столицы, в свою очередь, пообещал, что мэрия «продолжит общаться с людьми так же, как раньше, по крайней мере на трех языках: латышском, русском и английском».

В настоящее время в Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан, однако официального статуса русский язык не имеет. В 2012 году был проведен референдум о присвоении ему статуса государственного языка, но большинство граждан высказались против.

Рига, Светлана Петрова

Рига. Другие новости 27.04.17

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