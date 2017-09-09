Сирийские войска совместно с ВКС России нанесли сокрушительное поражение боевикам в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние 3 года. ОБ этом заявили в Минобороны России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дейр-эз-Зор и авиабаза в двух километрах от него находились в блокаде более трех лет.

Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады. При этом авиабаза, которую террористы несколько месяцев назад отрезали от основной части города, продолжала оставаться в окружении.

Сегодня сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. При огневой поддержке авиации и артиллерии армия захватила ряд высот в районе базы ВВС, ликвидировав несколько единиц техники ИГ (организация, запрещенная в России) и оборонительные сооружения террористов. Наступление шло сразу в трех направлениях. Сейчас этом бои в окрестностях базы продолжаются.

Инженерные войска разминируют дорогу к аэродрому со стороны городского кладбища. Террористы продолжают обстреливать из минометов жилые кварталы города.

Дейр-эз-Зор, Игорь Юров

Дейр-эз-Зор. Другие новости 08.09.17

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