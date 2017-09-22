ВКС России уничтожили почти 100 тыс. объектов террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России по состоянию на сентябрь 2017 года уничтожили более 96 тыс. объектов международных террористических группировок. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».

Издание пишет, что саперы обезвредили около 50 тыс. взрывоопасных предмета на площади почти 2 тыс. га территории в Алеппо и еще более 2 тыс. га – в Пальмире. Российские вооруженные силы совершили более 30 тыс. боевых полетов и свыше 92 тыс. авиаударов. Среди уничтоженных объектов были командные и опорные пункты террористов, скопления боевиков, лагеря их подготовки, склады боеприпасов и оружия, станции перекачки топлива, нефтяные месторождения и нефтегазовые комплексы, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. На данный момент от террористов освобождено 87,4% территории Сирии.

В начале сентября начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что правительственная армия Сирии при участии российских ВКС за две недели уничтожили более 1,2 тыс. боевиков, напоминает РБК. «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зора, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы», – отмечал он. 21 сентября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в ближайшую неделю сирийский город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.09.17

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