Перестрелка в Техасе унесла жизни восьми человек

В городе Плейно в американском штате Техас мужчина застрелил семь человек и был убит полицейскими. Мотивы преступления выясняются, по словам правоохранителей, подобный инцидент необычен для тихого города.

Стрельба произошла в одном из домов 10 сентября, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Дэвида Тили. Стражам порядка поступило сообщение от очевидца, который рассказал о мужчине, открывшем огонь на улице, затем злоумышленник зашел в здание, где застрелил еще несколько человек. Всего свидетель преступления насчитал около 30 выстрелов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Кроме того, в помещении обнаружили еще семь трупов. Два человека с огнестрельными ранениями госпитализированы.

Очевидец рассказал, что началом конфликта послужила ссора между мужчиной и женщиной. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Плейно, Служба информации РИА «Новый День»

Плейно. Другие новости 11.09.17

«Солнцетрясение» продолжается: на звезде произошла новая мощная вспышка. / Пхеньян пообещал США невиданные «великую боль и страдания». / Разрушительный ураган «Ирма» оставил без электричества Флориду. Есть жертвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»