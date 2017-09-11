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Перестрелка в Техасе унесла жизни восьми человек

Перестрелка в Техасе унесла жизни восьми человек

В городе Плейно в американском штате Техас мужчина застрелил семь человек и был убит полицейскими. Мотивы преступления выясняются, по словам правоохранителей, подобный инцидент необычен для тихого города.

Стрельба произошла в одном из домов 10 сентября, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Дэвида Тили. Стражам порядка поступило сообщение от очевидца, который рассказал о мужчине, открывшем огонь на улице, затем злоумышленник зашел в здание, где застрелил еще несколько человек. Всего свидетель преступления насчитал около 30 выстрелов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Кроме того, в помещении обнаружили еще семь трупов. Два человека с огнестрельными ранениями госпитализированы.

Очевидец рассказал, что началом конфликта послужила ссора между мужчиной и женщиной. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Плейно, Служба информации РИА «Новый День»

Плейно. Другие новости 11.09.17

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