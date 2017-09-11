Папа Римский провел мессу с синяком под глазом и в забрызганной кровью сутане

Глава Римской католической церкви Франциск провел проповедь в Колумбии с подбитым глазом и в забрызганной кровью белоснежной сутане. Папа призвал колумбийцев поставить точку в 50-летней гражданской войне.
Ранение понтифик получил во время проезда папомобиля среди верующих, сообщает Reuters. Когда Папа Франциск стоял на открытой платформе, он ударился о пуленепробиваемое стекло и повредил бровь.
Фото: Reuters
«Я получил в глаз. Я в порядке», – пошутил понтифик. Затем он произнес пламенную речь, в которой призвал Колумбию сделать шаг в направлении прочного мира, отказавшись от насилия.
В официальном заявлении Ватикана сообщается, что рану Франциска обработали, он чувствует себя удовлетворительно.
Несмотря на непротокольный вид, 80-летний глава Римской католической церкви отслужил мессу для сотен людей и продолжил путешествие по странам Карибского бассейна.
Богота, служба информации РИА «Новый День»
Богота. Другие новости 11.09.17
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