Папа Римский провел мессу с синяком под глазом и в забрызганной кровью сутане

Глава Римской католической церкви Франциск провел проповедь в Колумбии с подбитым глазом и в забрызганной кровью белоснежной сутане. Папа призвал колумбийцев поставить точку в 50-летней гражданской войне.

Ранение понтифик получил во время проезда папомобиля среди верующих, сообщает Reuters. Когда Папа Франциск стоял на открытой платформе, он ударился о пуленепробиваемое стекло и повредил бровь.

Фото: Reuters

«Я получил в глаз. Я в порядке», – пошутил понтифик. Затем он произнес пламенную речь, в которой призвал Колумбию сделать шаг в направлении прочного мира, отказавшись от насилия.

В официальном заявлении Ватикана сообщается, что рану Франциска обработали, он чувствует себя удовлетворительно.

Несмотря на непротокольный вид, 80-летний глава Римской католической церкви отслужил мессу для сотен людей и продолжил путешествие по странам Карибского бассейна.

Богота, служба информации РИА «Новый День»

Богота. Другие новости 11.09.17

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