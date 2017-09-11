Понедельник, 11 сентября 2017, 16:46 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Папа Римский провел мессу с синяком под глазом и в забрызганной кровью сутане

Папа Римский провел мессу с синяком под глазом и в забрызганной кровью сутане
Фото: Reuters

Глава Римской католической церкви Франциск провел проповедь в Колумбии с подбитым глазом и в забрызганной кровью белоснежной сутане. Папа призвал колумбийцев поставить точку в 50-летней гражданской войне.

Ранение понтифик получил во время проезда папомобиля среди верующих, сообщает Reuters. Когда Папа Франциск стоял на открытой платформе, он ударился о пуленепробиваемое стекло и повредил бровь.

Новый День: Папа Римский провел мессу с синяком под глазом и в забрызганной кровью сутане

Фото: Reuters

«Я получил в глаз. Я в порядке», – пошутил понтифик. Затем он произнес пламенную речь, в которой призвал Колумбию сделать шаг в направлении прочного мира, отказавшись от насилия.

В официальном заявлении Ватикана сообщается, что рану Франциска обработали, он чувствует себя удовлетворительно.

Несмотря на непротокольный вид, 80-летний глава Римской католической церкви отслужил мессу для сотен людей и продолжил путешествие по странам Карибского бассейна.

Богота, служба информации РИА «Новый День»

Богота. Другие новости 11.09.17

Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом. / Взлетали прямо в ураган – российские туристы рассказывают как спасались от «Ирмы» на Кубе. / Роспотребнадзор предупредил о масштабной вспышке гепатита в Калифорнии.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Вслед за «Ирмой» на США надвигается ураган «Катя»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Скандалы и происшествия /

В Таиланде туристка из России разбилась насмерть

Наука /

Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом

Туризм /

Взлетали прямо в ураган – российские туристы рассказывают как спасались от «Ирмы» на Кубе

Роспотребнадзор предупредил о масштабной вспышке гепатита в Калифорнии

Перестрелка в Техасе унесла жизни восьми человек

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости