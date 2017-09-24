Мексику снова трясет: зафиксированы новые подземные толчки

Сегодня в мексиканском штате Чьяпас произошло очередное землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом говорится в сообщении Национального сейсмологического центра Мексики (SSN). По его данным, землетрясение произошло в 05:06 по местному времени (13:06 мск) на глубине 57 км.

Как отмечается, очаг находился в 122 км юго-западнее города Тонала. Данные о пострадавших и погибших не сообщаются, передает РБК.

Ранее 24 сентября координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил, что число жертв землетрясения, которое произошло 19 сентября, увеличилось до 305 человек. По его словам, 167 человек погибли в мексиканской столице Мехико, еще 73 в штате Морелос, 45 человек погибли в штате Пуэбла, 13 – в штате Мехико, еще шестеро в штате Герреро и один человек погиб в штате Оахака.

По данным российского внешнеполитического ведомства, около 100 российских туристов, бывших в Мексике во время землетрясения, не пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 21:14 мск в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге республики. После этого были зафиксированы еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. В результате землетрясения было разрушено множество жилых домов, в том числе те, в которых проживали представители российской дипломатической миссии в Мехико.

Подземные толчки также лишили электричества около 4 млн мексиканцев.

Стоит отметить, что на протяжении последних дней подземные толчки в Мексике фиксируются ежедневно.

Мехико, Светлана Антонова

Мехико. Другие новости 24.09.17

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