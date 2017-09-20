Землетрясение в Мексике унесло жизни более 200 человек

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. В результате обрушились не менее 45 зданий, по последним данным, погибли 204 человека. Спасатели и военные продолжают разбор завалов, под руинами остаются живые люди.

По информации Национальной сейсмологической службы Мексики, мощный подземный толчок силой 7,1 балла произошел во вторник вечером, за ним последовали 11 афтершоков магнитудой до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 63 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса, очаг залегал на глубине 57 км, сообщает местный телеканал Noticieros Televisa.

Стихия оставила без электричества более трех миллионов человек. В общей сложности по стране значительные повреждения получили не менее 45 зданий, в том числе в столице Мехико, где был введен режим чрезвычайного положения. Из-за обрушений в городе начались пожары. По последней информации, землетрясение унесло жизни 204 человек.

Фото: Reuters

В районе Коапа рухнула начальная школа. По словам президента Мексики Энрике Пенья Нетто, который прибыл на место происшествия, погибли 20 детей и двое взрослых, не менее 30 несовершеннолетних и восемь сотрудников образовательного учреждения числятся пропавшими без вести, передает El Unversal.

Из-за мощных подземных толчков отменены все рейсы в международном аэропорту Мехико имени Бенито Хуареса, сообщил директор национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Власти страны обратились за помощью в ООН. В свою очередь Госдепартамент США выразил соболезнования в адрес пострадавших от землетрясения Мексике. «Мы готовы оказать помощь, если наши соседи обратятся за ней», – говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 20.09.17

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