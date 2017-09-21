В Мексике 11 человек погибли во время крещения младенца

В мексиканской церкви 11 человек погибли во время обряда крещения, когда мощное землетрясение разрушило церковь. Три человека госпитализированы, еще двое оказались под завалами, не пострадал только священник.

Инцидент произошел в мексиканском штате Пуэбла, стены и крыша построенной в XVII веке церкви Santiago Apóstol рухнули на прихожан, сообщает местная газета Sol de Puebla.

По предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе четверо детей, среди них младенец, которого крестили. Трое пострадавших доставлены в больницу. Два человека находятся под завалами. Местные жители разбирают обломки храма, чтобы вызволить людей, несмотря на то, что до сих пор существует риск обрушения стен и колокольни.

Мощный подземный толчок силой 7,1 балла произошел в Мексике 19 сентября. По информации Национальной сейсмологической службы страны, эпицентр землетрясения находился в 63 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса, очаг залегал на глубине 57 км.

Не менее 230 человек погибли, сообщил в Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте. Несколько миллионов жителей страны остались без электричества. Спасатели продолжают разбирать завалы, не исключено, что число жертв стихии вырастет.

20 сентября президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур по погибшим в результате землетрясения.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 21.09.17

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