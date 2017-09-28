В США ушел из жизни основатель журнала Playboy Хью Хефнер

На 92-м году жизни скончался основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Сообщение о смерти лидера опубликовано в официальном Twitter издания.

В Playboy Enterprises подтвердили достоверность данных. Главный креативный директор компании Купер Хефнер отметил, что Хефнер-старший мирно ушел из жизни по естественным причинам в кругу друзей и близких в своем доме, особняке Playboy, пишет журнал People.

«Мой отец жил исключительной жизнью в качестве первопроходца определенного вида средств массовой информации и культуры, а также некоторых из наиболее значительных социальных и культурных движений нашего времени в пропаганде свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы», – сказал Купер Хефнер.

Журнал Playboy выпускается с 1953 года. На обложке первого номера красовалась Мэрилин Монро. В настоящее время журнал выпускается на различных языках во всем мире. В России Playboy выходит с 1995 года.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 27.09.17

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