Журнал Playboy отказывается от печатной версии

Американский журнал для мужчин Playboy Playboy останется без печатной версии. Об этом сообщил глава редакции Бен Кон (Ben Kohn).

Отказ от печатной версии журнала обсуждался давно, однако вспышка коронавируса подтолкнула редакцию к этому решению, сообщил Кон в своем блоге на платформе Medium. Номер «Весна 2020», который выйдет в ближайшее время, будет последним. По словам Кона, Playboy сможет лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и «принимать участие в разговоре каждый день, а не раз в три месяца».

«Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте», – добавил глава редакции. В 2021 году Playboy будет выходить в печатном формате, но в «новых формах». «Печать – это то, с чего мы начали, и печать всегда будет частью того, кто мы есть», – заключил Бен Кон.

Журнал для мужчин Playboy издается в США с 1953 года. В разное время на обложке издания появлялись известные на весь мир модели и актрисы. Создатель бренда Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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