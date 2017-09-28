США назвали сроки полного уничтожения своего химоружия

США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года, заявили в госдепартаменте. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия. «США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года», – отметили в госдепартаменте.

В Вашингтоне также подчеркнули, что «правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)», передает РИА «Новости».

Вчера, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом была поставлена точка в реализации федеральной целевой программы, реализация которой стартовала в 1996 году. Россия раньше оговоренного срока на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.09.17

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