Российская авиация в Сирии уничтожила верхушку «Джебхат ан-Нусры» / Минбороны РФ: лидер террористов тяжело ранен

ВКС России в результате спецоперации в Сирии уничтожили командование запрещенной в РФ международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате авиаудара ликвидированы 12 полевых командиров террористов вместе с охраной – более 50 человек. Лидер «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии, главарь боевиков лишился руки, сообщил представить военного ведомства, ссылаясь на данные нескольких независимых источников. Среди убитых – ближайший помощник аль-Джуляни – начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи. Еще более 10 экстремистов получили ранения среднего и тяжелого характера.

По словам Конашенкова, накануне российская военная разведка установила время и место проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) во главе с лидером группировки. Для поражения этой цели были направлены самолеты Су-34 и Су-35.

Минобороны опубликовало видео уничтожения главарей «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Накануне сообщалось, что ВКС России в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на восточном берегу Евфрата уничтожили 304 боевика и ранили более 170.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

Каталония: перспективы испанской Украины. / На Марсе нашли останки динозавров. / Будапешт предложил Кремлю вместе давить на Порошенко. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»