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В США надзорные органы запретили указывать «любовь» в ингредиентах выпечки

В США надзорные органы запретили указывать «любовь» в ингредиентах выпечки

Пекарням в США запретили указывать «любовь» в качестве ингредиента, используемого при приготовлении продукции. Такое решение вынесло Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA).

«На этикетках продуктов питания должны быть указаны общепринятые или привычные наименования ингредиентов, информирование о которых является обязательным. «Любовь» не является общепринятым или привычным названием ингредиента и рассматривается как мешающий материал, поскольку она не является частью общепринятого или привычного названия ингредиентов», – цитирует письмо FDA «Интерфакс».

Владельцы одной из пекарен были раздосадованы решением регулятора. Когда клиенты хвалили их выпечку и спрашивали, почему она такая вкусная, на ответ, что в булках присутствует «любовь», посетители расплывались в улыбке. Однако, оказалось, что такой креативный подход не соответствует законодательству.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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