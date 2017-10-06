Попытка теракта в Швеции: в шведском Гетеборга поймали немца со взрывчаткой

В аэропорту Ландветтер шведского города Гетеборг задержан 20-летний пассажир из Германии после того, как в его багаже были обнаружены банки со взрывчатым веществом пероксид ацетона. Аналогичная взрывчатка использовалась в ряде крупных терактов в Европе – в Лондоне и Манчестере в 2017 году и в Париже в 2015 году.

Опасный груз был обнаружен во время прохождения контроля безопасности, часть терминала оцепили. Немца задержали, его подозревают в попытке «опасного разрушения», сообщает Göteborgs-Posten. Между тем задержанный гражданин Германии уверяет, что у него не было преступных намерений. Местная прокуратура по факту инцидента проводит расследование.

Напомним, 15 сентября в утренний час пик на станции лондонского метро Parsons Green прогремел взрыв. Самодельная бомба сдетонировала в пластиковом ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате террористической атаки пострадали 29 человек. Экспертиза показала, что взрывное устройство было начинено гвоздями и металлической стружкой. Бомбу изготовили из пероксида ацетона – вещества, известного под названием «Мать сатаны». После взрыва на станции метро нашли вторую бомбу, ее обезвредили саперы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Стоит отметить, что это же взрывчатое вещество кустарного производства сотрудники ФСБ изъяли месяцем ранее у подозреваемых в организации терактов в Москве.

Гетеборг, служба информации РИА «Новый День»

Гетеборг. Другие новости 06.10.17

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