Вторник, 10 октября 2017, 12:41 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В Таиланде запретят курение на пляжах: нарушители заплатят крупный штраф или сядут в тюрьму

В Таиланде запретят курение на пляжах: нарушители заплатят крупный штраф или сядут в тюрьму
Фото: Николай Лебедев

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда с ноября введет запрет на курение на популярных пляжах страны. Нарушителям будет грозить крупный штраф или лишение свободы, сообщает газета .

Поводом для ограничительной меры стали неутешительные итоги исследования, проведенного на пляже Патонг на острове Пхукет: на протяжении 2,5 км было собрано около 140 тысяч окурков.

Запрет на курение коснется 20 наиболее популярных пляжей, в том числе Патонг, Джамтьен в Паттайе, Мэ Пим в провинции Районг, сообщил глава департамента Джатупон Бурупхат. Впрочем, уточнил чиновник, власти не будут полностью запрещать курение. По его словам, места для курящих будут организованы за пределами территории пляжа. А на самом пляже будет нельзя не только курить, но и прогуливаться с дымящей сигаретой и бросать окурки в песок. За нарушение запрета курильщику будет грозить штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тысяч долларов) либо год тюремного заключения.

Напомним, в сентябре дипмиссия России в Таиланде предупредило россиян о жестком наказании за ввоз и использование электронных сигарет на территории королевства. Дипломаты напомнили, что согласно законодательству Таиланда ввоз, использование, хранение и ношение на территории королевства электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушителям будет грозить наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (30,3 тыс. долларов) и/или тюремное заключение на срок до десяти лет.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 10.10.17

Безвиз под угрозой: МИД Венгрии инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС. / Джон Сноу перепугал невесту отрезанной головой в холодильнике. / Могущество Крыма будет прирастать Сибирью – на Украине паника.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Наука /

Голландцы решили использовать ворон для сбора окурков на улицах

Крым /

Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом

Крым /

Безвиз под угрозой: МИД Венгрии инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Джон Сноу перепугал невесту отрезанной головой в холодильнике

Крым /

Могущество Крыма будет прирастать Сибирью – на Украине паника

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости