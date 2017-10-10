В Таиланде запретят курение на пляжах: нарушители заплатят крупный штраф или сядут в тюрьму

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда с ноября введет запрет на курение на популярных пляжах страны. Нарушителям будет грозить крупный штраф или лишение свободы, сообщает газета The Nation.

Поводом для ограничительной меры стали неутешительные итоги исследования, проведенного на пляже Патонг на острове Пхукет: на протяжении 2,5 км было собрано около 140 тысяч окурков.

Запрет на курение коснется 20 наиболее популярных пляжей, в том числе Патонг, Джамтьен в Паттайе, Мэ Пим в провинции Районг, сообщил глава департамента Джатупон Бурупхат. Впрочем, уточнил чиновник, власти не будут полностью запрещать курение. По его словам, места для курящих будут организованы за пределами территории пляжа. А на самом пляже будет нельзя не только курить, но и прогуливаться с дымящей сигаретой и бросать окурки в песок. За нарушение запрета курильщику будет грозить штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тысяч долларов) либо год тюремного заключения.

Напомним, в сентябре дипмиссия России в Таиланде предупредило россиян о жестком наказании за ввоз и использование электронных сигарет на территории королевства. Дипломаты напомнили, что согласно законодательству Таиланда ввоз, использование, хранение и ношение на территории королевства электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушителям будет грозить наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (30,3 тыс. долларов) и/или тюремное заключение на срок до десяти лет.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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