Вторник, 10 октября 2017, 14:04 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков

Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков
Фото: IKEA

Один из мировых лидеров по производству мебели – компания IKEA – запустил новую линейку продукции. Теперь жители нескольких стран получили возможность приобрести специальную мебель для домашних животных. Серия называется Lurvig, что в переводе со шведского означает «мохнатый», сообщает Mashable.

Новый День: Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков
Фото: IKEA

Коллекция мебели для домашних любимцев будет представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Среди новой мебели – кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы. Предложение от производителя мебели вызвало нешуточный ажиотаж у пользователей Сети. Многие заявили, что готовы расстаться с последними деньгами, чтобы приобрести для любимого четвероного друга предмет интерьера. Другие же пользователи просто оказались под приятным впечатлением.

Новый День: Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков
Фото: IKEA

Будет ли представлена коллекция Lurvig в России, не известно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.10.17

Голландцы решили использовать ворон для сбора окурков на улицах. / Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом. / В Таиланде запретят курение на пляжах: нарушители заплатят крупный штраф или сядут в тюрьму.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Крым /

Украина прочно удерживает первое место в Европе по количеству психически неуравновешенных граждан

Наука /

Голландцы решили использовать ворон для сбора окурков на улицах

Крым /

Спит и подыгрывает: в Крыму отреагировали на слова Эрдогана об украинском «суверенитете» над полуостровом

В Таиланде запретят курение на пляжах: нарушители заплатят крупный штраф или сядут в тюрьму

Крым /

Безвиз под угрозой: МИД Венгрии инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости