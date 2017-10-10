Мировой производитель мебели создал коллекцию для котиков

Один из мировых лидеров по производству мебели – компания IKEA – запустил новую линейку продукции. Теперь жители нескольких стран получили возможность приобрести специальную мебель для домашних животных. Серия называется Lurvig, что в переводе со шведского означает «мохнатый», сообщает Mashable.

Фото: IKEA

Коллекция мебели для домашних любимцев будет представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Среди новой мебели – кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы. Предложение от производителя мебели вызвало нешуточный ажиотаж у пользователей Сети. Многие заявили, что готовы расстаться с последними деньгами, чтобы приобрести для любимого четвероного друга предмет интерьера. Другие же пользователи просто оказались под приятным впечатлением.

Фото: IKEA

Будет ли представлена коллекция Lurvig в России, не известно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.10.17

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