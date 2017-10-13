Минобороны России: 92% территории Сирии очищено от ИГ*

В Минобороны России сообщили об освобождении 92% территории Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. За текущую неделю российская военная авиация совершила 517 боевых вылетов и уничтожила более 1260 объектов террористов, сообщает «Красная звезда».

Неделю назад издание сообщало, что от боевиков освобождено 91,6% сирийской территории, а число уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1380 при 500 боевых вылетах.

Ранее Министерство обороны России заявляло о крупном поражении боевиков ИГ * в Сирии. Речь идет о прорыве сирийской армией блокады авиабазы в городе Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС России.

Накануне стало известно об уничтожении в Сирии гражданка Великобритании 50-летней Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, воевавшей на стороне террористов. По данным британских СМИ, она была убита вместе со своим 12-летним сыном ракетным ударом с американского беспилотника при попытке сбежать из Ракки.

*ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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