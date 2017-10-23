США приводят в полную боеготовность ядерные бомбардировщики B-52 – впервые за 26 лет

Военно-воздушные силы США впервые со времен окончания холодной войны в 1991 году готовятся перевести ядерные бомбардировщики B-52 Stratofortress в круглосуточную боевую готовность, сообщает портал Defence One со ссылкой на генерала американских ВВС Дэвида Голдфейна. По его словам, в мире есть люди, которые «открыто говорят об использовании ядерного оружия». «Важно оставаться настороже и думать о новых способах обеспечить готовность к различным вариантам развития событий», – отметил генерал.

Военачальник констатировал, что сегодня мир – опасное место, где нужно открыто говорить о ядерном оружии. «Мы больше не живем в двуполярном мире, где есть мы и Советский Союз. Есть другие игроки, обладающие атомной бомбой», – заявил Голдфейн. Он предпочел не перечислять конкретные страны, которые с точки зрения Вашингтона могли бы с помощью ядерного оружия угрожать безопасности США. Однако в статье упоминаются «быстро растущий ядерный арсенал Северной Кореи», «конфронтационный подход» президента Штатов Дональда Трампа к Пхеньяну, а также усиливающаяся военная мощь России.

Генерал подчеркнул, что официально приказ о приведении B-52 в боевую готовность не поступал, однако подготовка уже ведется. «Я расцениваю это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а к той реальности в мире, в которой мы оказались, – цитирует Голдфейна «Интерфакс». – И нам надо гарантировать готовность, чтобы идти вперед».

Отмечается, что приказ о переводе стратегических бомбардировщиков в состояние боеготовности может поступить от командующего STRATCOM (Стратегическое командование Вооруженных сил США) Джона Хайтена либо руководителя NORTHCOM (Командование Вооруженных сил США в зоне Северной Америки) Лори Робинсона.

Напомним, 5 октября Трамп встретился с высшим военным руководством страны и отметил, что эта встреча, возможно, олицетворяет затишье перед бурей.

Boeing B-52 Stratofortress относится к многофункциональным тяжелым сверхдальним стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам второго поколения. Они находятся на вооружении США с 1955 года. Бомбардировщик способен нести разные виды оружия вплоть до ядерного. Изначально B-52 создавался для доставки термоядерных бомб большой мощности до любой точки СССР.

Отметим, что в последнее время бомбардировщики стали активно задействовать в международных учениях НАТО. Так, летом сообщалось о переброске B-52 из Великобритании в континентальную Европу для участия в учениях вдоль российских границ на Балтике и в Арктике. В МИД России такие действия назвали «дестабилизирующими».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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