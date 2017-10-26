Пентагон ответил на поставки российского оружия на Филиппины

Отправка партии российского вооружения на Филиппины в рамках поддержки борьбы с исламистами не беспокоит США. Такое заявление сделал глава пентагона Джеймс Мэттис. Стенограмма его беседы с журналистами опубликована на сайте американского военного ведомства.

Мэттис общался с представителями СМИ во время полета в Таиланд. Один из журналистов обратился к нему с просьбой прокомментировать поставку оружия из России и Китая на Филиппины. Глава Пентагона отметил, что осведомлен об этом, однако не считает, что этот вопрос имеет особое значение. «Я не придаю этому особого значения. Я знаю, что несколько грузовиков были переданы для того, чтобы помочь стране в борьбе с террористами. Я не придаю этому большого значения. Это суверенное решение Филиппин», – заявил министр.

Напомним, передача вооружения и грузовиков Филиппинам состоялась днем ранее. В ней приняли участие президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу. Груз из России на Филиппины доставил большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев», уточняет РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.10.17

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