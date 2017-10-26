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NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 11:38 мск

российское информационное агентство 18+

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Трамп назвал дату публикации архива по убийству Джона Кеннеди

Трамп назвал дату публикации архива по убийству Джона Кеннеди
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал публикацию секретных документов об убийстве экс-главы государства Джона Кеннеди. Это произойдет сегодня, 26 октября. «Долгожданная публикация документов по Джону Фицджеральду Кеннеди состоится завтра. Очень интересно!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

О намерении рассекретить документы об убийстве в 1963 году в Далласе 35-го президента США Трамп объявил на прошлой неделе. Он пояснил, что решение связано с истечением 25-летнего срока секретности. Закон о 25-летнем запрете на их публикацию утвердили в 1992 году при президентстве Джорджа Буша-старшего. Тогда это объяснялось целями национальной безопасности страны.

Ранее Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что опубликованы будут далеко не все документы из архива. По данным издания, в засекреченный архив попали среди прочего сотни страниц документов, затрагивающих деятельность специальной комиссии, которая работала над созданием архива. Публикация этих данных, считают в администрации Трампа, способна навредить национальной безопасности страны, писало издание. В Белом доме, в свою очередь, изданию заявили, что постараются сделать все для того, чтобы опубликовать максимальный объем данных.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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