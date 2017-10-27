Рассекреченный архив США: Убийца Кеннеди встречался с агентом КГБ

Власти США впервые рассекретили и опубликовали порядка трех тысяч документов посвященных расследованию убийства в 1963 году в Далласе 35-го президента страны Джона Кеннеди. Архив был рассекречен по распоряжению действующего президента США Дональда Трампа. Сейчас ознакомиться с базой, в которой содержится 2891 материал, можно на сайте Национальных архивов.

Как отмечает РИА «Новости», это стало очередной порцией документов – предыдущая стала достоянием общественности 24 июля. В ней содержалось 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом. «Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По мнению президента Дональда Трампа, общество заслуживает самой полной информации об убийстве Кеннеди. Глава государства подчеркнул, что из соображений национальной безопасности ему пришлось разрешить ведомствам отредактировать определенные части документов.

Убийство президента Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР. По убитому американскому лидеру даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года. «Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», – говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

В другом рассекреченном документе говорится, что убийца Кеннеди Ли Харви Освальд за два месяца до преступления посетил Мехико, где у него состоялась беседа с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, являлся сотрудником КГБ. «Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое «относительно телеграммы в Вашингтон». Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено», – говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

В документе утверждается, что Костиков являлся сотрудником КГБ. «Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства», – утверждается в материалах. Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.

Джон Кеннеди был смертельно ранен во время проезда президентского кортежа по улицам Далласа 22 ноября 1963 года. Арестованный по подозрению в убийстве Ли Харви Освальд был застрелен через два дня после задержания. Официальные сведения об убийстве Кеннеди изобилуют пробелами, которые вызвали появление многожества конспирологических версий.

Вашингтон, Иван Гридин

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