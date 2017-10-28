Трамп намерен опубликовать все секретные документы по делу президента Кеннеди    

Все секретные документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди будут обнародованы. Об этом заявил 45-ый (действующий) президент Дональд Трамп.

Как уже сообщал «Новый День», на днях власти США рассекретили и опубликовали порядка трех тысяч документов посвященных расследованию убийства в 1963 году в Далласе 35-го президента страны Джона Кеннеди. Архив был рассекречен по распоряжению действующего президента США Дональда Трампа. Сейчас ознакомиться с базой, в которой содержится 2891 материал, можно на сайте Национальных архивов.

Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом. «Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В пояснении Национального архива указывалось, что по просьбам исполнительных органов и ведомств США принято решение временно не публиковать часть документов из секретного архива, так как эти данные могут нанести ущерб национальной безопасности страны. Однако сам президент США позже в Twitter сообщил, что выступает за полное раскрытие данной информации и намерен положить конец теориям заговора: «После тщательного обсуждения с генералом Келли, ЦРУ и другими ведомствами, я обнародую все документы по делу Кеннеди за исключением имен и адресов упомянутых в них людей, которые до сих пор живы», – заявил Трамп.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 27.10.17

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