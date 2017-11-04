Убийца Кеннеди не имел связей с ЦРУ

Убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд, не был связан с Центральным разведывательным управлением США. Такие данные содержатся в очередной порции документов, опубликованных американскими спецслужбами.

В меморандуме ЦРУ от 1975 года слухи о связи Освальда с управлением названы «совершенно беспочвенными». Этот вывод сделан по результатам подробного изучения архивов ЦРУ в 70-е годы. ЦРУ также не нашло свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами.

Меморандум был в числе почти 700 документов, которые были опубликованы в пятницу. Как писал «новый День», ранее президент США Дональд Трамп дал распоряжение опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, публикация которых повредит национальной безопасности. Впрочем, были опубликованы и они, но с вымаранными данными. Перед этим Трамп заявил, что редактировать документы можно лишь в исключительных случаях.

Напомним, убийство 35-го президент США произошло в Далласе 22 ноября 1963 года. Освальд погиб в результате успешного покушения, спустя два дня. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения, отмечает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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