Предновогоднее: в Британии появились в продаже ёлочные игрушки с водкой, джином и виски

Британская ликероводочная компания выпустила необычные елочные игрушки: шарики, заполненные водкой, виски и джином. Однако цены на такое новогоднее украшение, согласно прейскуранту, далеки от демократических.

В частности, один елочный шарик, емкость которого 20 мл, обойдется почти в 20 фунтов (около 1,5 тысячи рублей по нынешнему, однако проще купить набор из шести «пузырьков» – 35 фунтов (почти 2,5 тысячи рублей).

Как обещают производители, в ближайшее время их продукция может появиться и в других странах.

В России Интернет-пользователям понравилась идея, однако в ней уже нашли изъяны. «Ценник конечно не наш... вражеский какой-то! У меня кот расколотит и нажрется», – пишут блогеры.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 26.10.17

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