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Пятница, 27 октября 2017, 19:11 мск

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Парламент Каталонии пошел на обострение: автономия заявила о независимости от Испании

Парламент Каталонии пошел на обострение: автономия заявила о независимости от Испании
Фото: Reuters

Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Резолюцию, внесенную леворадикальной партией «Кандидатура народного единства» и коалицией «Вместе за да», поддержали 72 депутата. Против были только десять парламентарием, еще двое не голосовали.

Как сообщается, голосование было тайным, при этом депутаты оппозиционных фракций демонстративно оставили зал перед началом заседания, передает РИА «Новости».

Резолюция провозглашает «строительство Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».

В документе 17 пунктов, среди которых – «Содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией», «Продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики», «Разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией».

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение от Испании. Мадрид решил применить 155-ю статью Конституции – отстранить каталонское правительство и затем провести досрочные выборы в региональный парламент. Функции каталонского правительства они намерены возложить на представителей центральных властей. Соответствующие меры сенат Испании должен был утвердить сегодня.

Барселона, Ольга Ветрова

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