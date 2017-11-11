Испания нашла «российский след» в каталонском кризисе

Власти Испании считают, что кризис в Каталонии поддерживали хакеры, действующие с территории России. Испанское правительство намерено поднять этот вопрос в Совете ЕС по иностранным делам. При этом целью так называемого российского вмешательства является дестабилизация всего Европейского союза, считают в Мадриде.

О вмешательстве в каталонский кризис заявил представитель испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль после еженедельного заседания кабинета министров Испании. «Это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий», – цитирует Мендеса де Виго РБК. Он не исключил, что иностранные силы, о которых испанские власти не знают, хотят изменить конституционный порядок.

По словам главы Минобороны Испании Марии Долорес де Коспедаля, есть подтверждение того, что «сообщения и операции, которые были замечены через социальные сети, поступают с территории России». В то же время министр уточнил, что Мадрид не обвиняет российское правительство. «Мы должны действовать с особой осторожностью и должны четко понимать происхождение [зафиксированных инцидентов]», – сообщила глава военного ведомства.

Речь идет о фейковых новостях, связанных с Каталонией, которые, по мнению испанских властей, публикуются российскими хакерами. Так в одной из «ненастоящих» историй говорилось о том, что независимость области поддерживали Балеарские острова, в другой сообщалось об отказе обучения кастильскому языку в школах региона.

Накануне глава МИД Испании Альфонсо Дастис объявил, что деятельность хакеров из России направлена не только против Испании, целью атак является дестабилизация всего Евросоюза.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин не воспринял обвинения в серьез. «Русские хакеры, приняв мельдоний, переплыли Атлантику. Первой их европейской жертвой пала Испания», – написал российских политик в своем микроблоге в ответ на слова испанского дипломата.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение от Испании. Мадрид решил применить 155-ю статью Конституции – отстранить каталонское правительство и затем провести досрочные выборы в региональный парламент. Бывший президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, после этого испанские власти выдали европейский ордер на его арест. Пучдемон сдался бельгийским правоохранителям, его освободили, однако запретили покидать страну.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 11.11.17

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