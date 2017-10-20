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Пятница, 20 октября 2017, 09:00 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

МИД предупредил россиян о возможных массовых беспорядках в Каталонии

МИД предупредил россиян о возможных массовых беспорядках в Каталонии
Фото: Reuters

Министерство иностранных дел РФ опубликовало в Twitter предупреждение о возможном ухудшении ситуации в Каталонии. В ведомстве ни исключили, что произойдет «серьезное обострение обстановки в Каталонии». В предупреждении ситуационно-кризисного центра МИД говорится о массовых шествиях и столкновениях.

Как писал «Новый День», правительство Испании анонсировало заседание, посвященное отмене автономии Каталонии для восстановления конституционного порядка. Мероприятие состоится в субботу, 21 октября. Заявление появилось после того, как по истечении очередного ультиматума власти Каталонии отказались однозначно ответить, объявили ли они формально о независимости от Испании или нет.

Отмечается, что для восстановления порядка испанские власти намерены задействовать 155-ю статью Конституции. Она позволяет Мадриду позволяет приостановить полномочия региональных властей и устанавливать ручное управление на местах. В свою очередь глава Каталонии Карлес Пучдемон предупредил, что в случае применения 155-й статьи регион однозначно объявит о независимости.

Как писал «Новый День», 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство проголосовало за отделение от Испании. Решением Конституционного суда страны плебисцит был признан незаконным. В Каталонию были введены подконтрольные Мадриду силы полиции, которые противодействовали проведению референдума, что привело к столкновениям с гражданами. После референдума власти Каталонии не стали однозначно объявлять о независимости, а предложили Мадриду начать переговоры об отделении.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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