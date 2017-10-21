Мадрид решил уничтожить автономию в Каталонии

Испанские власти нацелились на уничтожение автономии в Каталонии. Мадрид решил ограничить ее полномочия и распустить правительство региона. Как сообщил сегодня премьер-министр Испании Мариано Рахой, соответствующие документы уже переданы в Сенат, который в течение недели, как ожидается, примет окончательное решение.

Таким образом испанские власти отреагировали на референдум о независимости Каталонии, по итогам которого за отделение региона от Испании высказались 90% проголосовавших при явке в 43%. Правительство и Конституционный суд страны признали референдум незаконным, однако глава правительства автономии Карлес Пучдемон отметил, что результаты голосования являются достаточным основанием для провозглашения независимости, но соответствующее решение так и не было принято.

Теперь испанские власти намерены в рамках 155-й статьи Конституции страны приостановить автономию на том основании, что региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны, передает РБК со ссылкой на испанскую газету El Pais.

В испанском правительстве ожидают, что Сенат одобрит предложенные меры уже 27 октября. В этом случае полномочия правительства Каталонии будут переданы центральным властям, которые в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы и утвердить новый состав правительство региона.

Новость об ограничении автономии в Барселоне спровоцировала стихийные «кастрюльные» протесты, передает «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

Издание отмечает, что после того как испанский премьер объявил о решении правительства ограничить автономию, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.

Подобные традиционные народные протесты проходят в различных городах и населенных пунктах Каталонии уже на протяжении нескольких недель.

Мадрид, Анастасия Смирнова

Мадрид. Другие новости 21.10.17

Молдавию поразили «украинские бациллы»: республика накануне краха. / Глава ЦРУ призвал США готовиться к ядерному удару из КНДР. / Пусть не расслабляются! Ученые запретили уступать место пожилым в транспорте. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»