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Понедельник, 30 октября 2017, 08:56 мск

российское информационное агентство 18+

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В американском зоопарке усыпили тигра из России

В американском зоопарке усыпили тигра из России
Фото: Московский зоопарк

Специалисты зоопарка Денвера умертвили амурского тигра, привезенного из России. По словам ветеринаров, у животного развилась крайне агрессивная форма рака крови.

Трехлетнего самца привезли в США в июне. Зверь даже не успел показаться публике, все это время он проходил акклиматизацию. Ветеринарное обследование показало, что тигр болен лейкемией, пишет Лайф.

Признаки малокровия начали проявляться на прошлой неделе, чтобы спасти животное, было решено сделать переливание крови. Однако положительных результатов процедура не принесла. Ветеринары обнаружили раковые клетки в крови, костном мозге и селезенке тигра. Зоопарк решил усыпить хищника.

В России тигр носил имя Умар, в США получил кличку Мартин. Он переехал в рамках программы по сохранению амурских тигров. В Денвере проживает самка амурского хищника.

Денвер, Зоя Осколкова

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