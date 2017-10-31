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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 09:50 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В квартире японца нашли останки девяти человек

В квартире японца нашли останки девяти человек

В городе Дзама к югу от Токио полицейские обнаружили расчлененные останки девяти человек. Правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве 27-летнего мужчину.

Выйти на след преступника удалось в ходе расследования исчезновения 23-летней девушки. Она написала в своем микроблоге, что хочет покончить с собой, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы

В течение недели стражи порядка разыскивали пропавшую. По данным следствия, девушка познакомилась с подозреваемым в Сети. В квартире предполагаемого убийцы полицейские обнаружили голову молодой японки, в холодильниках хранились останки еще восьми человек, личности которых устанавливаются.

Владелец квартиры был арестован. Предполагается, что он организовал «клуб самоубийц» и помогал желающим свести счеты с жизнью.

Токио,

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© 2017, РИА «Новый День»

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