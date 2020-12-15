В Японии приговорили к смертной казни убившего девять человек мужчину

30-летний мужчина был приговорен к смертной казни за серию убийств. Останки своих жертв маньяк хранил в холодильниках у себя дома. Об этом сообщил телеканал NHK.

Три года назад в городе Дзама префектуры Канагава полицейские обнаружили расчлененные тела девяти человек.

Правоохранителям удалось выйти на след преступника в ходе поисков 23-летней девушки. Пропавшая перед исчезновением написала в Сети, что хочет свести счеты с жизнью и ищет партнера для этих целей.

Следователи выяснили, что мужчина искал жертв в социальной сети Twitter, приглашал их домой, убивал, а тела расчленял и хранил в холодильниках.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 15.12.20

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