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Вторник, 31 октября 2017, 15:48 мск

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В мире

В КНДР ядерные испытания стали причиной гибели 200 человек

В КНДР ядерные испытания стали причиной гибели 200 человек
Фото: Reuters

В Северной Корее около 200 человек могли погибнуть во время обрушения тоннеля на ядерном полигоне. Об этом сообщили японские СМИ.

По данным телеканала Asahi, инцидент произошел на северокорейском ядерном полигоне Пунгери еще 10 сентября. Однако известно об этом стало только сейчас. Конструкция строящегося тоннеля обрушилась, под завалами погибли около 100 рабочих. Кроме того, во время ликвидации последствий аварии произошло повторное обрушение, которое унесло жизни 100 спасателей.

Японские эксперты считают, что причиной трагедии могли стать ядерные испытания, которые прошли 3 сентября. Тогда сейсмические датчики нескольких стран зафиксировали землетрясение силой 5,6 балла на Корейском полуострове. За несколько часов до этого Пхеньян заявил о создании водородной боеголовки, которую можно разместить на новой межконтинентальной баллистической ракете.

Пхеньян,

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© 2017, РИА «Новый День»

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