В США наладят производство пива с «травкой»

В США будет налажено производство напитков с добавлением марихуаны. Компания Constellation Brands, занимающаяся поставками пива марки «Corona» на американский рынок заявила о покупке 9,9% канадского производителя конопли Canopy Growth, сообщает пресс-служба Constellation.

Сумма сделки составила $191 млн. По расчетам Constellation, им удастся закрепиться на рынке ввиду его перспективности. В компании верят, что в будущем марихуана будет легализована в США повсеместно. «Успех нашей компании заключается в выявлении потребительских тенденций на ранней стадии», – сказал глава Constellation Роб Сандс (Rob Sands).

Как пишет «Лента.ру», в январе исследовательская группа ArcView Market Research опубликовала отчет, который свидетельствует, что жители США и Канады потратили в 2016 году $53,3 млрд на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях.

Отметим, что на территории США употребление марихуаны в медицинских целях легализовано на территории 26 штатов. Аналогичные нормы действуют в ряде европейских стран, в частности в Италии и Чехии. В других государствах, например, в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, – допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.11.17

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