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NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2017, 18:03 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите

Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите
Фото: parabnormalradio.com

Американский уфолог Гэри Паркер сообщил о найденных им гигантских надписях на иврите возле пирамиды Хеопса. Исследователь предполагает, что они были сделаны представителями внеземных цивилизаций.

К такому выводу он пришел после изучения снимков, сделанных из космоса. На фото с египетскими пирамидами уфолог заметил очертания огромных букв на грунте. Три огромные загадочные надписи на иврите он увидел на снимках, сделанных около пирамиды Хеопса и на плато Гизы.

Исследователь уверяет, что ему удалось перевести эти надписи. По его словам, одно из посланий гласит: «Я тот, кто я есть – Творец всего сущего». Во второй надписи сообщается, что ее написал «бог и повелитель мира». В третьей надписи сказано: «Ожидайте моего следующего прибытия», передает runews24.ru. По версии уфолога, эти послания оставили пришельцы. Исследователь полагает, что инопланетяне помогли землянам построить египетские пирамиды и научили их ивриту.

Паркер также утверждает, что после обнаружения надписей пришельцы связались с ним и пообещали в следующий раз прибыть на Землю, точнее на Храмовую гору в Иерусалиме, в ближайшем будущем – 26 июля 2022 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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