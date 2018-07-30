Ученые: пирамида Хеопса поможет создать световые компьютеры

Немецкие и российские ученые провели эксперимент и обнаружили уникальные свойства древнеегипетской пирамиды Хеопса. Оказалось, что сооружение концентрирует электромагнитную энергию и излучает ее в пространство.

Обнаруженные недавно потайные комнаты в пирамиде натолкнули исследователей на мысль – взглянуть на древнее сооружение как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Результаты экспериментов опубликовал Journal of Applied Physics.

Специалисты из Санкт-Петербурга и Ганновера создали компьютерную модель пирамиды и воздействовали на нее пучками радиоволн того же диапазона, в котором работают любительские радиостанции и радиосети.

Выяснилось, что пирамида накапливает излучение в комнате, в которой предположительно захоронен сам фараон, а затем направляет энергию к основанию постройки, где находится еще одна погребальная камера.

По словам физиков, уникальное свойство пирамиды Хеопса может послужить основой для создания наночастиц, на основе которых будут созданы первые световые компьютеры.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Каир. Другие новости 30.07.18

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