Ученые заявили о раскрытии всех тайн египетских пирамид

Ученые разгадали все способы, использованные древними египтянами для перевозки многотонных каменных блоков с юга на север страны к месту строительства великих пирамид Гизы. Об этом в интервью арабской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» рассказал знаменитый египетский ученый-археолог и бывший глава Министерства по делам древностей Египта Захи Хавас.

Ранее Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что группа археологов, изучив древний папирус, раскрыла тайну строительства пирамид. Сообщается, что в документе подробно изложен способ, который египтяне использовали более 4600 лет назад для доставки тяжелых гранитных и известняковых блоков на большие расстояния (более 800 километров: из Асуана на юге Египта в Гизу для строительства большой пирамиды Хеопса). В документе говорилось, что для транспортировки применялись специальные строительные водные каналы. По словам Хаваса, в этом «открытии» нет ничего нового.

«Транспортировка осуществлялась из специального порта в месте разработки камня в Асуане на деревянных лодках, которые двигались по Нилу, а затем по строительным каналам вплоть до специально устроенного порта рядом с пирамидами», – сказал он. Как напоминает РИА «Новости», знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Комплексу более 4,5 тысячи лет, он состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 25.09.17

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