Фараон и тайная комната: ученые обнаружили скрытые  помещения  в пирамиде Хеопса

В пирамиде Хеопса обнаружены новые помещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее неизвестную «зону пустоты» археологи и физики из Франции, Египта и Японии обнаружили в пирамиде Хуфу (Хеопса) с помощью мюонного сканера. О результатах исследования рассказывается в статье, опубликованной сегодня в онлайн-версии журнала Nature.

По словам Мехди Таюби из института HIP в Париже, достаточно большое помещение расположено над коридором в усыпальницу Хеопса. «Это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке», – отмечает ученый.

Напомним, изучением пирамиды Хеопса, считавшейся во времена Античности одним из семи чудес света, ученые занимаются, начиная с XIX века. За это время с гигантской усыпальнице обнаружено три комнаты. Принято считать, что в двух из них были похоронены сам фараон и его супруга, а третья являлась ловушкой для грабителей. Однако мумии фараона и его жены так и не были обнаружены, что дало повод многим исследователям считать, что в действительности они похоронены в других, тайных помещениях пирамиды.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые из университетов Парижа, Каира и Нагои решили детекторы космических частиц и специальным образом настроенные телескопы, просканировав с их помощью всю пирамиду. Для этого исследователи используют мюоны – заряженные частицы, возникающие в верхних слоях атмосферы Земли и разгоняющиеся до околосветных скоростей.

С их помощью они и обнаружили несколько неизвестных ранее пустот, которые, предположительно, и могут быть таинственными усыпальницами фараона Хеопса и его супруги. Впервые исследователи рассказали об этом в октябре прошлого года, однако столкнулись с недоверием археологического сообщества. Однако дополнительные исследования подтвердили наличие над главным коридором пирамиды зоны пустоты, достигающие 30 метров в длину, 8 метров в высоту и 2 метров в ширину. Это может быть как коридор, так и целая анфилада комнат.

В дальнейшем ученые намерены определиться с тем, есть ли смысл пытаться проникнуть в новые помещения и каким образом это сделать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.17

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